Machete și diorame, licitate de copii pentru cadrele medicale In aceste zile, diferența intre viața și moarte o fac cadrele medicale. Cu o dotare corespunzatoare se pot salva viețile celor ce lupta cu noul coronavirus. Copiii care participa la cercul de machete al Clubului Copiilor și Elevilor din Valea Jiului vin in sprijinul cadreloe medicale. Iși scot la licitație machetele și dioramene. Banii vor ajunge la Spitalul municipal Lupeni, spital suport pentru tratarea pacienților cu coronavirus. Pentru inceput 7 piese sunt scoase la licitație, cu prețuri cuprinse intre 200 și 1000 lei. ”Am decis, impreuna cu copiii Cercului de Machete… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

