UPDATE Tragatorul ce a ucis cel puțin opt persoane luni in atacul de la universitatea din orașul rusesc Perm se numește Timur Bekmansurov, potrivit surselor canalului de Telegram Baza, cunoscut pentru relația apropiata cu poliția rusa, scrie The Moscow Times. Site-ul de știri 59.ru a publicat o postare de pe rețelele sociale ale suspectului, in care acesta iși descrie in detaliu planurile și motivațiile atacului. ”Ceea ce s-a intamplat nu a fost un atac terorist (cel puțin din punct de vedere al legii). Nu am fost membru ale unei organizații extremiste, am fost non-religios și apolitic. Nimeni…