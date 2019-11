Măcel la Bagdad. Proteste înăbuşite cu muniţie reală în Irak Fortele de securitate irakiene au deschis focul miercuri pentru a-i dispersa pe protestatarii adunati pe un pod din centrul Bagdadului, tragand in aer cu gloante reale, fara a provoca victime, transmite Reuters. Manifestantii blocasera de marti dupa-amiaza podul Shuhada, in timp alte mii de persoane au continuat demonstratiile antiguvernamentale in capitala si in provinciile din sud. Fortele de ordine au ucis protestatari. Sunt zeci de morti si raniti Fortele de securitate au impuscat mortal cel putin 13 persoane in 24 de ore, punand capat saptamanilor de relativa retinere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii blocasera de marti dupa-amiaza podul Shuhada, in timp alte mii de persoane au continuat demonstratiile antiguvernamentale in capitala si in provinciile din sud. Fortele de securitate au impuscat mortal cel putin 13 persoane in 24 de ore, punand capat saptamanilor de relativa retinere…

- Fortele de ordine irakiene au ucis luni cel putin cinci protestatari la Bagdad, a declarat un martor agentiei Reuters. Oficial, din surse medicale si de securitate, bilantul represiunii este de patru morti si 35 de raniti. Alti trei manifestanti au fost ucisi duminica la Kerbala, potrivit Agerpres.…

- In centrul Bagdadului s-au adunat din nou mii de manifestanti, desi premierul Adel Abdul Mahdi a promis ca va demisiona si a facut apel, duminica seara, la incetarea demonstratiilor de strada.Un cameraman al agentiei Reuters a vazut cum a fost impuscat mortal un barbat, iar alti demonstranti…

- In centrul Bagdadului s-au adunat din nou mii de manifestanti, desi premierul Adel Abdul Mahdi a promis ca va demisiona si a facut apel, duminica seara, la incetarea demonstratiilor de strada. Un cameraman al agentiei Reuters a vazut cum a fost impuscat mortal un barbat, iar alti demonstranti…

- Cel puțin 15 persoane au murit in urma violențelor izbucnite intre forțele de securitate irakiene și protestatari, in contextul manifestațiilor antiguvernamentale, care au avut loc duminica noapte la Bagdad, au informat surse medicale și din cadrul poliției, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Cele…

- Forțele irakiene de securitate au deschis focul vineri asupra a zeci de manifestanți, în centrul Bagdadului, în a patra zi de contestare care s-a soldat deja cu 33 de morți în aceasta țara, scrie AFP.Demarata marți în Bagdad, mișcarea care cere locuri de munca pentru…

- Autoritațile din Hong Kong au folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care au manifestat in regiunea autonoma dupa ce un grup pro-China a dat jos mesajele antiguvernamentale afișate, relateaza site-ul agenției Reuters.Manifestanții s-au adunat in orașul Tuen Mun, unde…

- Politia din Hong Kong a folosit gaze lacrimogene impotriva protestatarilor, in timp ce bombe cu petrol au explodat sambata seara in cartierul Wan Chai, din centrul orasului, informeaza duminica Reuters.