- Dupa represiunile cele mai sangeroase cunoscute de la puciul din 1 februarie, comise sambata de forțele juntei militare birmane impotriva manifestațiilor ce nu contenesc impotriva loviturii de stat militare și a instituirii unui regim dictatorial, un val de proteste a fost semnalat duminica la nivel…

- Deputatii opozitiei fata de junta militara din Myanmar, regrupati intr-un "parlament fantoma", i-au indemnat duminica pe protestatari sa-si continue mobilizarea "cu invincibilitate" impotriva loviturii de stat, informeaza AFP si dpa. Acesti parlamentari - dintre care multi sunt in ilegalitate…

- Cel putin 19 ofiteri de politie birmani au trecut granita in India pe fondul unei contestari tot mai accentuate in randul politiei si fortelor de securitate fata de reprimarea militara a protestelor civile in care cel putin 50 de civili au murit, relateaza The Telegraph.

- Forțele de securitate au declanșat miercuri, in numeroase orașe din Birmania, cele mai sangeroase represiuni cunoscute de la puciul militar impotriva miilor de manifestanți care nu contenesc protestele impotriva loviturii de stat militare. Și in aceasta zi au fost folosite gloanțe reale, gaze lacrimogene…

- Consiliul Afaceri Externe – ce grupeaza ministrii de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene – reunit luni la Bruxelles, a condamnat in ‘termenii cei mai fermi’ lovitura militara comisa la 1 februarie in Myanmar si a subliniat ca UE ‘este pregatita’ sa adopte sanctiuni impotriva militarilor…

- Doi manifestanți birmani au fost uciși și cel puțin 30 au fost raniți sambata, 20 februarie, la Mandalay, al doilea oraș important din Birmania. Forte importante de poliție au deschis focul impotriva celor cateva mii de contestatari ai loviturii de stat militare ieșiți pe strazile Rangoonului, capitala…

- In Birmania, la Rangoon, capitala economica, precum și in alte orașe ale țarii, zeci de mii de manifestanți protesteaza fața de regimul dictatorial instaurat de junta militara care la 1 februarie a dat lovitura de stat. Incepand de marți, autoritațile militare au inceput represiunile dintre cele mai…

- Zeci de mii de cetațeni birmani au manifestat in ultimul weekend, in intreaga țara, impotriva juntei militare care a inlaturat-o de la putere pe apriga luptatoare pentru democrație, Aung San Suu Kyi, și echipa sa, susținuta de marea majoritate a populației țarii. Luni, la Rangoon, au ieșit din nou in…