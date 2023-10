Stiri pe aceeasi tema

- Jenean Chapman, in varsta de 46 de ani, a fost gasita moarta in apartamentul ei din Comitatul Dallas, Texas, luni dupa-amiaza, a anunțat Departamentul de Poliție din Dallas, potrivit Sky News. Ea a fost asistenta personala a ducesei de York, Sarah Ferguson, timp de patru ani, intre 2001 și 2005.

- Pedeapsa finala pentru un barbat din Alba Iulia, care și-a injunghiat fosta soție cu un cuțit in cap. Cat va sta dupa gratii Un barbat din Alba Iulia, care a incercat sa iși ucida fosta soție, și-a aflat pedeapsa finala pentru tentativa de omor. Dupa o prima condamnare de 5 ani si 6 luni de inchisoare…

- Botezatu spunea, la un moment dat, ca „Bucurestiul este un imens pat in care nu s-au mai schimbat de mult cearșafurile”. Și cine ar putea sa-l contrazica avand in vedere ca aceleași personaje se schimba intre ele de-a lungul timpului? Cea mai recenta surpriza vine din partea fostului iubit al Anamariei…

- Ne amintim cu toții de scandalurile din urma cu mulți ani dintre Dana Roba și Narcisa Balaban, fosta soție a lui Nicolae Guța. Se pare ca parca retraim aceleași momente, caci Narcisa Balaban face acuzații grave pe TikTok la adresa Danei Roba, dar are și cuvinte dure pentru ea. Cum a reacționat insa…

- Un barbat și-a injunghiat la nervi fosta soție, dupa care și-a pus capat zilelor. Tragedia s-a intamplat pe 19 august, intr-un sat din Hincești. Este vorba de un tanar in varsta de 24 de ani, care a venit in ospeție la fosta sa soție de 25 de ani, iar in urma unui conflict aparut intre ei, acesta a…

- Patru oameni au murit vineri intr-un orașel din Bosnia și alte trei persoane au fost ranite, dupa ce un culturist și-a ucis fosta soție și a transmis totul pe Instagram, live, relateaza portalul bosniac de știri Klix.Nermin Sulejmanovic, in varsta de 35 de ani, culturist și antrenor de fitness, a transmis…

- Alice Peneaca a nascut. Fostul model internațional a adus pe lume o fetița. Cea care i-a fost soție lui Bobby Paunescu, moștenitorul unui vast imperiu financiar, și-a gasit dragostea in brațele lui Dragoș Caliminte, un IT-ist constanțean care organizeaza excursii inedite, pasiune care i-a unit pe cei…

- Alexandra Dinu (42 de ani) a fost casatorita cu Adrian Mutu timp de 3 ani, din 2000 pana in 2003. Dupa desparțirea de „Briliant”, ea a avut mai multe relații care nu s-au concretizat cu o casatorie. Multe i-au lasat un gust amar, a fost dezamagita in dragoste. ...