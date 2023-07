MĂCEL AMERICAN la SRI: PLEACĂ BIZADEA și CIOCÎRLAN! Hellvig a plecat! Exact așa dupa cum am anunțat inca din data de 28 martie! Ce este drept, spre deosebire de fostul șef al Direcției Generale de Informații a Armatei, de acum pensionarul Marian Hapau, Hellvig a ”fentat” umilința retragerii forțate, printr-o mascata demisie ”de buna voie și nesilit de nimeni”. Numai ca, ghinion, deși […] The post MACEL AMERICAN la SRI: PLEACA BIZADEA și CIOCIRLAN! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

