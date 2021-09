Stiri pe aceeasi tema

- Venko Filipce si-a anuntat demisia vineri, 10 septembrie, dupa tragedia de la spitalul modular pentru Covid-19 din Tetovo, devastat miercuri de un incendiu soldat cu 14 morti, informeaza agenția France Presse, preluata de Agerpres. „Tragedia de la Tetovo m-a afectat foarte tare (…), ca medic si ministru.…

- Ministrul sanatatii din Macedonia de Nord, Venko Filipce, si-a anuntat demisia vineri, dupa tragedia de la spitalul modular pentru COVID-19 din Tetovo, devastat miercuri de un incendiu soldat cu 14 morti, informeaza AFP. "Tragedia de la Tetovo m-a afectat foarte tare (...), ca medic si ministru…

- Ministrul adjunct al sanatatii din Macedonia de Nord, Ilir Hasani, a demisionat vineri, dupa incendiul de la un spital modular pentru coronavirus din Tetovo soldat cu 14 morti, relateaza MIA. Intr-o postare pe Facebook, Hasani a afirmat ca demisioneaza din considerente morale. "In aceste vremuri…

- Tragedie in Macedonia de Nord! Un incendiu a cuprins un spital din nord-vestul tarii și a ucis cel puțin 10 pacienți. Bilanțul ar putea crește pentru ca au fost raportate și persoane ranite. Flacarile au izbucnit in urma unei explozii care a avut loc la o unitate pentru bolnavi cu Covid, in Tetovo.…

- Cel putin zece persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit miercuri seara la un spital Covid din orasul Tetovo din Macedonia de Nord, potrivit news.ro. Imaginile partajate pe retelele de socializare, scrie BBC, arata cladirea cuprinsa de flacari. Pompierii au stins focul in mai…

- Zece persoane au decedat miercuri seara intr-un incendiu la un spital Covid-19 din Macedonia de Nord, a anunțat ministrul sanatații din aceasta țara balcanica, informeaza Hotnews . Incendiul a izbucnit intr-un spital construit pentru pacienții cu noul coronavirus din Tetovo, in nord-vestul țarii. „A…

- "Victimele au suferit arsuri mortale și cercetarile continua", a declarat Haydar al-Zamili pentru AFP, adaugand ca unitatea avea 60 de paturi și ca mulți pacienți probabil erau ”inca prinși”.Purtatorul de cuvant a mai spus ca cinci persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare critica.Incendiul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca azi a avut loc o tragedie la rafinaria Petromidia și doar intervenția prompta a pompierilor salvatori incendiul a fost localizat și anihilat in mai puțin doua ore. Oficialul Guvernului a postat pe Facebook cateva instantanee din timpul intervenției dar și…