- Macaulay Culkin este tata. Kevin din Singur acasa și iubita lui, actrița Brenda Song, au devenit parinți in secret. View this post on Instagram A post shared by Brenda Song (@brendasong) Cei doi au un baiețel, care s-a nascut pe 5 aprilie și pe care pe care l-au botezat Dakota Song Culkin. Numele...…

- Actorul american George Segal, nominalizat in 1967 la premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar pentru interpretarea sa din filmul "Who's Affraid of Virginia Woolf?", a murit marti in California, la varsta de 87 de ani, a anuntat site-ul Deadline.com, potrivit AFP. George…

- Jurnalistul american de televiziune, Larry King, care a realizat mii de interviuri cu lideri, politicieni și artiști pentru CNN și alte posturi TV a murit la varsta de 87 de ani. King era spitalizat in Los Angeles, dupa ce a contractat Covid-19.

- Cantareata britanica Adele si sotul ei, Simon Konecki, au ajuns la un acord in procesul lor de divort, informeaza site-ul revistei americane People, potrivit AGERPRES. Cei doi fosti parteneri de cuplu au depus acel acord la un tribunal din Los Angeles, vineri, insa documentul nu a fost deocamdata…