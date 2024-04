Maafe, tocană africană cu arahide Aceasta tocana tradiționala, denumita ocazional și sos sau supa, este savurata in Africa de Vest și Centrala, dar se crede ca iși are originea printre oamenii Bambara din Mali. Vine in numeroase variante regionale, dar fiecare versiune este creata cu alune prajite care sunt macinate in faina și fac sosul de baza al felului de mancare. The post Maafe, tocana africana cu arahide first appeared on Informatia Zilei . Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prevenirea imbolnavirii porcinelor de pesta porcina africana, Conform ORDINULUI nr. 132/418/2023, se impune respectarea unor recomandari specifice. The post PESTA PORCINA AFRICANA Prevenirea imbolnavirii porcinelor de pesta porcina africana first appeared on Informatia Zilei .

- Monedele aruncate de vizitatori in maiestuoasa Fontana di Trevi din Roma, insotite de dorinte legate de dragoste, sanatate sau de intoarcere in Orasul Etern, .... The post OBIECTIV TURISTIC Fantana celebra din Roma a strans in 2022 1,4 milioane de euro first appeared on Informatia Zilei .

- "Perioada de calm și liniște s-a incheiat", spunea la congresul PPE fostul președinte al Consiliului European, actualul prim ministru al Poloniei, Donald Tusk. The post Congresul PPE, optimism și dezamagire first appeared on Informatia Zilei .

- Un cititor al cotidianului nostru, Marin Nicolae, ne-a povestit cum a fost amendat pe nedrept de Poliția Locala Satu Mare. Iata sesizarea primita. The post AMENDA Satmarean amendat dupa ce a chemat Poliția Locala first appeared on Informatia Zilei .

- Daca ai fost vreodata intr-o situație in care, in urma unei conversații cu o alta persoana, interpretarile voastre au fost semnificativ diferite, inseamna ca ințelegi prea bine cat de dificila este rezolvarea unor astfel de conflicte. The post PARERI DIFERITE Ce faci cand dreptatea ta este diferita…

- Ediția de anul acesta a evenimentului Marșul pentru viața va fi organizata in numeroase localitați din Romania, dar și din Republica Moldova. The post EVENIMENT Marșul pentru viața va avea loc in 30 martie first appeared on Informatia Zilei .

- Senatorii au adoptat tacit o propunere legislativa care propune modificari privind amplasarea radarelor pentru masurarea vitezei in trafic The post PROPUNERE LEGISLATIVA Propunere legislativa privind avertizarea șoferilor despre radarele de trafic first appeared on Informatia Zilei .

- Bulgaria și Romania relansaza un proiect hidroenergetic pe Dunare, care presupune și construirea unui pod intre Nikopol și Turnu Magurele. Costurile ar urma sa fie, insa, mai mari pentru Romania, malul fiind mai jos decat la vecinii bulgari. The post CENTRALA HIDROELECTRICA Centrala de la Nikopol –…