Divizia de ochelari Thelios a LVMH a incheiat un acord sa achizitioneze Barton Perreira, cu sediul in Irvine, California, pentru o suma nedezvaluita. Afacerea este a doua mare achizitie a Thelio in doua luni, dupa ce a cumparat marca franceza Alpine Vuarnet in septembrie. Ochelarii de lux, care includ ochelari de soare si ochelari optici, sunt in crestere rapida in intreaga lume. Casele de lux vad ochelarii ca un punct de intrare la marcile lor la preturi mai mici pentru consumatorii mai tineri si acum realizeaza o gama mai larga de rame elegante, de calitate superioara. Ochelarii de soare devin…