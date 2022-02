Luxemburg: Acuzat de plagiat, premierul Xavier Bettel renunță la diplomă Premierul luxemburghez Xavier Bettel a anunțat marți ca va renunța la diploma postuniversitara de la Universitatea din Nancy (Franța) obținuta în 1999, fapt care i-a adus acuzații de plagiat, potrivit AFP.



Bettel a explicat ca a luat aceasta decizie &"pentru a înlatura orice îndoiala asupra meritelor DEA (diploma de studii avansate) și pentru a evita pierderea încrederii în activitatea academica&".



&"Regret aceasta situație și cer Universitații sa-mi accepte scuzele și decizia&", a adaugat liderul liberal, șef al guvernului din 2013 în Marele…

Sursa articol: hotnews.ro

