Luptele dintre daci și romani revin la Alba Iulia, in a doua zi de Paște: Primaria a inițiat procedura de achiziție pentru evenimente de reenactment Luptele dintre daci și romani revin la Alba Iulia, in a doua zi de Paște: Primaria a inițiat procedura de achiziție pentru evenimente de reenactment Pimaria Municipiului Alba Iulia intenționeaza achiziționarea unor servicii artistice in cadrul evenimentului „Spectacole de reconstituire militara din perioada antica”. Urmare a succesului inregistrat in mod constant, Spectacolele de reconstituire militara […]