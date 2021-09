Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, intr-un interviu pentru RFI , ca incearca, impreuna cu seful Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, sa convoace plenul reunit al Parlamentului, pentru dezbaterea si votarea motiunii de cenzura depuse de USR PLUS si AUR. Ea a afirmat totodata ca este „hartuita” de PNL-aripa Citu, care ar vrea s-o demita de la sefia Senatului. Anca Dragu a declarat ca sesizarea CCR de catre Guvernul Citu nu poate opri parcursul motiunii de cenzura. „Un asemenea demers catre CCR, o sesizare facuta din partea oricui, in cazul de fata din partea Guvernului, nu are caracter…