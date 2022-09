Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ca ‘natiune puternica si independenta’ va urmari doar acele politici ‘care ii satisfac interesele fundamentale’, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, citat de presa rusa. Intr-o inregistrare video cu ocazia Zilei drapelului national, marcata in Rusia la 22 august, Putin a anuntat ca…

- Obiectivul Rusiei este capturarea completa a regiunii ucrainene Donbas, a reafirmat luni presedintele rus Vladimir Putin, la aproape jumatate de an de la declansarea unui razboi neprovocat impotriva Ucrainei, relateaza DPA. In fata invitatilor externi la un forum militar anual organizat in apropiere…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus vineri guvernului de la Moscova ca pana la venirea iernii sa repare locuintele si infrastructurile de pe teritoriul controlat de trupele ruse in republicile autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. "Liderii…

- Rusia ar fi interesata sa achizitioneze de la turci drone de lupta „Bayraktar TB2“, potrivit agentiei CNN Turk. Subiectul ar fi fost dezbatut chiar de catre cei doi presedinti, Recep Tayyip Erdogan si Vladimir Putin, in timpul unei vizite la Teheran.

- Președintele rus Vladimir Putin considera ca mai multe țari occidentale „dau vina sau incearca sa dea vina pentru toate greșelile lor” pe Rusia și pe Gazprom. Liderul de la Kremlin a declarat marți ca gigantul Gazprom iși va indeplini pe deplin obligațiile fața de furnizorii sai, in condițiile in care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, luni, ca este imposibil ca Vestul sa izoleze Rusia de restul lumii si ca sanctiunile impuse de tarile occidentale nu impiedica dezvoltarea tarii, relateaza Reuters.

- Razboiul din Ucraina a fost declanșat de „Occidentul colectiv”, care este cel „vinovat pentru ceea ce se intampla astazi” – a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu conducerea Dumei de Stat și liderii grupurilor parlamentare, relateaza Rador, citand agenția oficiala rusa de…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in cursul saptamanii viitoare in Tadjikistan si in Turkmenistan, doua foste republici sovietice din Asia Centrala.Pavel Zarubin, corespondentul acreditat la Kremlin al televiziunii publice Rossia 1, a declarat ca Vladimir Putin va efectua o vizita in Tadjikistan…