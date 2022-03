Stiri pe aceeasi tema

- Președintele de onoare al Comisiei Centrale de Arbitri, Emil Pirțoc și-a lansat, la București, cartea „Rugby-ul - șansa de a reuși in viața”. Evenimentul a avut loc in sala de conferințe a Comitetului Olimpic și Sportiv Roman, fiind organizat cu ajutorul Federației Romane de Rugby. La lansare, au fost…

- Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman a decis cu majoritate de voturi (un vot impotriva și o abținere), intr-o ședința mixta (prezența fizica și online), suspendarea finanțarii Federației Romane de Schi-Biatlon pana la prezentarea unui raport in care sa dovedeasca faptul ca a adoptat…

- Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a decis, joi, suspendarea finantarii Federatiei Romane de Schi-Biatlon pana cand aceasta va prezenta un raport prin care sa explice neocuparea locului cota la schi alpin si lipsa oficialilor la sarituri cu schiurile. „Comitetul Executiv…

- REȘIȚA – Gimnaștii reșițeni au efectuat la inceputul anului 2022 un cantonament de 10 zile la Cheile Gradiștei! Juniorii de la centrul olimpic de la Reșița au avut parte de o perioada mai grea, in care antrenamentele fizice au dominat. Federația Romana de Gimnastica a decis ca numarul juniorilor de…

- Elevii din mai multe licee din sase judete, precum Bucuresti, Constanta sau Timis intra in greva japoneza, in perioada 10 - 16 ianuarie, in semn de protest fata de "taierea" burselor scolare, a anuntat, luni, Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), potrivit Agerpres. La randul sau, Consiliul National…

- Ladislau Boloni (68 de ani) e in pole-position sa preia echipa naționala a Romaniei. Tehnicianul a aterizat in aceasta seara la București, iar vineri, cel mai probabil, ar putea bata palma cu Federația Romana de Fotbal. La sosirea pe pamant romanesc, Boloni a fost așteptat de Mihai Stoichița, directorul…

- Romania petrece al doilea Revelion in stare de alerta, din cauza pandemiei de COVID, insa spre deosebire de anul trecut, autoritațile au relaxat mai multe masuri pentru perioada sarbatorilor de iarna. De aceasta data, Anul Nou se poate sarbatori inclusiv la restaurante sau la evenimente in aer liber…

- Deși exista de puțin timp și este un club privat, Academia Junior demonstreaza ca poate reprezenta un centru important in Prahova pentru a descoperi și forma jucatori de perspectiva la nivel național. Astfel, Andre Gheorghe, un produs 100% al Academiei Junior, a fost cooptat in cadrul Centrului Național…