Stiri pe aceeasi tema

Romania a retrogradat in Liga C, dupa ce a terminat pe ultimul loc in grupa din Dvizia B a Ligii Națiunilor. Spaniolii de la AS au remarcat acest lucru și au scris un intreg material despre Romania, Suedia și Bulgaria, echipe care impresionau la Mondialul din 1994, dar care vor juca in al treilea eșalon…

Romania are un singur reprezentant, Mihnea Harasim, la Campionatele Mondiale de ciclism pe sosea din Australia, care va intra vineri in concurs in cursa de fond juniori, informeaza Federatia Romana de Ciclism pe retelele de socializare, potrivit Agerpres.

Romania a obtinut o singura medalie la Campionatele Mondiale de lupte Under-20 de la Sofia (Bulgaria): argintul lui Denis Florin Mihai, la cat. 55 kg, stilul greco-romane. Igor Andrei Botez a fost invins in meciul pentru bronz de ucraineanul Irfan Mirzoiev, la cat. 72 kg, greco-romane, in timp ce Ionut…

Dublul campion mondial la inot, David Popovici, a revenit joi seara in Romania, in condițiile in care Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM) a anunțat anterior ca nu va organiza o ceremonie festiva de primire și nici o conferința de presa

Federatia Romana de Fotbal si selectionerul nationalei under 21, Florin Bratu, au convenit, de comun acord, sa inceteze colaaborarea, informeaza FRF. In varsta de 42 de ani, Florin Bratu a preluat selectionata U21 in august 2021 si a strans pe banca acesteia 8 meciuri de pregatire, avand un bilant de…

Echipa Romaniei a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial de handbal feminin Under-18 din Macedonia de Nord, 39-27 (19-13) cu Guineea, sambata, la Skopje, intr-un meci din Grupa E, potrivit Agerpres.

Romania a obtinut trei medalii la Campionatele Mondiale de lupte Under-17 de la Roma, una de argint si doua de bronz.

Romania va fi reprezentata de 92 de sportivi la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Banska Bystrica 2022, competitie care va avea loc in perioada 24-30 iulie, anunța news.ro.