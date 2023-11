Luptatorii de la CS Medgidia au urcat de sapte ori pe podium la Campionatul National de Kempo K1 (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de volei CS Medgidia a realizat o noua victorie in serie Est a Diviziei A2 faza intai , iar, cu 19 puncte acumulate in opt partide, jucatoarele pregatite de Vicentiu Dumitrescu au urcat pe locul intai in clasament. In ultima partida de campionat, CS Medgidia, club sportiv care beneficiaza…

- Intrecerile Campionatului National de inot in bazin scurt 25 m pentru seniori, tineret si juniori sunt in desfasurare la Complexul Sportiv de Natatie Otopeni. Tinerii dar talentatii inotatori de la CSM Constanta au avut evolutii remarcabile in prima zi de concurs, reusind sa castige numeroase medalii.…

- Sportivii sectiei de Kempo a CS Medgidia, antrenati de sensei Ionel Cringus centura neagra 4 Dan Kempo , au inregistrat rezultate importante si la Cupa Romaniei de Full Kempo, la care au obtinut cinci medalii de aur si una de argint. Pe prima treapta a podiumului au urcat Eric Cringus 15 ani , Patrick…

- Dupa performantele realizate la Campionatul European de Kempo din Antalya, Eric Cringus, de la CS Medgidia, a urcat din nou pe cea mai inalta treapta a podiumului, la Campionatul National de Grappling, intrecere organizata de Federatia Romana de Kempo la Bucuresti. Eric a obtinut titlul de campion national…

- Rezultate de excepție pentru sportivii de la CS Targoviște la ediția din acest an a Campionatului Național de Karate Shito Ryu Tradițional pentru copii, cadeți, juniori, U21 și seniori, gazduit de Sala Sporturilor „Traian” din Ramnicu Valcea. La capatul unor evoluții pe masura, sportivii antrenați de…

- Sportivii sectiei de lupte de la CSM Constanta au avut evolutii remarcabile in cadrul Campionatului National Individual Under 20, care s a desfasurat la Targu Mures. Luptatorii si au adjudecat sapte medalii, dintre care patru de aur si trei de argint. Campioni nationali au devenit Valentin Sandu, la…

- In acest weekend a avut loc finala Campionatului Național de Judo Ne-waza (lupta la sol), competiție de la care sportivii legitimați la CSM Pitești s-au intors cu numeroase medalii. Astfel, secția de judo a CSM Pitești s-a situat pe locul I la aceasta competiție, sportivii fiind pregatiți de antrenorii…

- Cupa Romaniei a reunit peste 500 de sportive, de la 42 de cluburi din tara. Luptatorii de la CS Medgidia au avut evolutii reusite si la Cupa Romaniei la Semi Kempo, intrecere care s a disputat la Bucuresti, in Complexul Sportiv Apollo. Au participat 520 de sportivi, de la 42 de cluburi. CS Medgidia…