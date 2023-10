Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca au lovit 2.600 de 'ținte teroriste' in Gaza aparținand Hamas și Jihadului Islamic și ca 169 de soldați israelieni au murit in timpul luptelor, scriu The Guardian, BBC și CNN.Numarul persoanelor stramutate in Gaza, acest mic teritoriu dens populat cu…

- Armata israeliana spune ca ataca teritoriul libanez ca raspuns la tirurile antitanc care au vizat un post militar israelian. rmata israeliana afirma ca o racheta a fost trasa din Liban spre un post militar israelian de la granița. Racheta antitanc a lovit in apropiere de satul Arab Al-Aramshe, a precizat…

- Ultima ora: Armata israeliana a atacat teritoriul libanezArmata israeliana (IDF) spune ca ataca acum teritoriul libanez ca raspuns la tirurile antitanc care au vizat un post militar israelian, informeaza Al Jazeera.Armata israeliana afirma ca o racheta a fost trasa din Liban spre un post militar…

- Armata israeliana a reciștigat controlul asupra tuturor orașelor de la granița cu Fișia Gaza, potrivit purtatorului de cuvint al Forțelor de Aparare ale Israelului. Nu mai exista nicio lupta intre trupele Forțelor de Aparare ale Israelului și Hamas in interiorul Israelului, iar armata a reluat controlul…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- Mii de migranți disperați iși risca viața sarind pe trenurile care traverseaza Mexicul, pentru a ajunge mai repede la granița Statelor Unite, in special pe un tren supranumit „Bestia” sau „Trenul morții”, un marfar care strabate țara de la sud la nord.

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a lansat trei atacuri asupra Fasiei Gaza, dupa violentele izbucnite in timpul unui protest la granita in timpul caruia 28 de palestinieni au fost raniti de tiruri israeliene, potrivit unor surse palestiniene din domeniul sanitar, transmite AFP, citat de news.ro.Aceste…

- Frode Berg era un inspector de frontiera aproape de pensionare atunci cand, in 2014, a fost recrutat pentru prima data de Serviciul Norvegian de Informații (NIS). Berg lucra in Kirkenes, un oraș cu 3.