- 7 scurte - Cat chef sau interes vor mai avea Craiova și Voluntari sa le incurce pe CFR și FCSB in penultima etapa? O analiza scrisa de Catalin Țepelin, redactorul șef al Gazetei Sporturilor. 1. In penultima etapa e aproape imposibil sa se intample ceva care sa anuleze finala FCSB - CFR. Deci titlul…

- Dupa aceasta etapa, Liga și televiziunile deținatoare de drepturi vor stabili țintarul penultimei runde, in care obliga organizatorul sa puna jocurile CFR - CSU Craiova și Voluntari - FCSB sa se dispute in același timp, daca distanța actuala dintre primele doua clasate se menține. Se anunța un final…

- FCSB - FC Voluntari 4-0 | Mihai Pintilii, oficialul roș-albaștrilor și cel care i-a ținut azi locul lui Toni Petrea, suspendat, așteapta derby-ul cu CFR Cluj de runda viitoare (duminica, 20:30). FCSB s-a apropiat la 5 puncte de CFR Cluj și trebuie sa caștige runda viitoare pentru a mai spera la primul…

- FCSB a invins-o clar pe FC Voluntari, scor 4-0. Fotbaliștii gazdelor sunt optimiști in privința șanselor la titlu. FCSB a profitat de eșecul suferit duminica de CFR Cluj, scor 2-3 la Craiova, și este la mana ei in aceast moment. Distanța fața de lider a scazut la 5 puncte, iar elevii lui Toni Petrea…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, comentand sansele la titlu, ca formatia sa trebuie sa fie realista si sa admita ca e la o distanta destul de mare de ocupanta primului loc al clasamentului, CFR Cluj. Fii la curent cu cele mai noi…

- Baschetbalistii de la SCMU Craiova se afla intr-o perioada dificila in Liga Nationala de Baschet Masculin, asta dupa ce au pierdut patru meciuri din ultimele sase disputate. Dupa eșecul din finala Cupei Romaniei, de pe teren propriu, cu CSO Voluntari, alb-albaștrii s-au aflat in cadere libera, iar meciurile…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul general de la FCSB, l-a ironizat din nou pe Dan Petrescu (54), antrenorul lui CFR Cluj. Plecand de la o declarație facuta de Dan Petrescu dupa victoria cu FC Voluntari de sambata, 3-1, anume ca FCSB și CSU Craiova pot caștiga toate meciurile pana la final, Mihai Stoica…

- FC Voluntari - CFR Cluj 0-1. Constantin Budescu, mijlocașul ilfovenilor, crede ca lupta la titlu este incheiata dupa victoria ardelenilor. „Am inceput foarte bine, am avut cateva ocazii dupa care ei ne-au marcat gol și asta a fost istoria meciului. Am incercat sa aducem mingea in fața porții sa marcam,…