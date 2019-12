Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua MedLife a anunțat o noua achiziție, preluand unul dintre cele mai moderne centre oncologice din Romania, respectiv Centrul de Diagnostic și Tratament Oncologic (Oncocard) din Brașov, un business anul trecut de aproape 9 milioane euro și 150 de angajați. Tranzacția a fost anunțata de Profit.ro…

- Brand-ul chinez Xiaomi, cunoscut pentru telefoane, trotinete electrice și aspiratoare robotice, are de miercuri magazin și in centrul vechi din București. Xiaomi a avut vanzari totale de 26 miliarde dolari in lume anul trecut, fiind al patrulea producator mondial de smartphone-uri.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminica dimineata, dupa ce a iesit de la vot, ca a votat pentru o Romanie in care toti cetatenii "sa fie respectati", indiferent carei categorii socio-profesionale apartin, pentru "respectul fata de valorile castigate dupa Revolutie".…

- Klaus Iohannis l-a desemnat pe Ludovic Orban pentru funcția de premier al Romaniei. Ce promite liderul PNL, daca va ajunge in fruntea Guvernului Presedintele Klaus Iohannis sustine la aceasta ora o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. "După consultările…

- "Excelenta voastra, domnule presedinte Klaus Iohannis, stimate colege si stimati colegi liberali,Va marturisesc ca de fiecare data cand vin in Timisoara, vin cu emotie si de fiecare data nu pot sa uit ca Revolutia, libertatea, democratia a plecat de aici multumita tinerilor si mai varstnicilor…

- Muncitorii Primariei Capitalei au gasit recent urme de gloanțe de la Revoluția din 1989 pe fațada unei cladiri monument istoric din București, de pe Calea Victoriei - imobil care a intrat in reparații, potrivit lui Marius Coaje, consilier al primarului general Gabriela Firea.Urmele de gloanțe…

- S-au tras focuri de arma, duminica seara, in Piața Constituției din București, chiar in fața Parlamentului și la cațiva pași de cladirea SRI. Scene de-a dreptul șocante in centrul Capitalei! O persoana a murit duminica seara, dupa ce mai mulți indivizi s-au incaierat in zona Piața Constituției. Alte…

- Anchetatorii au refacut traseul cetateanului olandez suspectat ca a ucis-o pe Adriana Mihaela Fieraru, fetita de 11 ani din Gura Sutii, judetul Dambovita, potrivit observator tv. Olandezul a aterizat, miercuri, 18 septembrie, pe Aeroportul Otopeni. Barbatul a mers apoi in Bucuresti unde a inchiriat…