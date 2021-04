Lupta impotriva coruptiei si reforma sistemului de justitie in Republica Moldova au constituit temele centrale in discursul sustinut de presedintele Maia Sandu luni seara in plenul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la Strasbourg, relateaza Radio Chisinau si Agora.md.



Presedintele moldovean a evocat problemele cu care se confrunta Republica Moldova, mentionand ca autoritatile de la Chisinau isi doresc sa obtina rezultate concrete in lupta cu coruptia.



Maia Sandu a subliniat ca, potrivit evaluarilor internationale, Republica Moldova se confrunta cu fluxuri…