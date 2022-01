Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.800 de medici de familie fac teste rapide antigen pentru depistarea COVID, anunta duminica seara ministerul Sanatatii, care publica lista cabinetelor unde se pot testa cei care se incadreaza in definitiile de caz ale INSP. Lista cabinetelor de medicina de familie care vor efectua testari, avand…

- Nicoleta Dumitrescu Daca ar fi sa ne luam dupa ritmul in care se modifica, de la o zi la alta, numarul de imbolnaviri- cu plus, evident!- din toate localitațile, indiferent de județ, este foarte clar: valul cinci a intrat și pe teritoriul Romaniei! Pe de alta parte, nici nu prea avea cum sa ne ocoleasca,…

- „Pana la sfarsitul lunii vom avea si primele cantitati de Molnupiravir, cred, si la inceputul lunii februarie - jumatatea lunii februarie sau mai tarziu celalalt antiviral. Noi, pentru o estimare a unui milion de cazuri in Romania, am considerat ca circa 250.000 de pacienti ar trebui sau sa fie beneficiarii…

- Autoritațile estimeaza ca in Romania vom avea intre 800.000 și 1 milion de cazuri active de COVID-19 in valul cinci al pandemiei, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. In acest context, redevine obligatorie masca de protecție de tip medical, iar persoanele cu forme medii de COVID-19 vor…

- Medicul epidemiolog Emilian Popovici este optimist in legatura cu evoluția epidemiei de COVID-19 in urmatoarele luni in Romania, insa nu este convins ca pandemia se va incheia in 2022. Intrebat daca pandemia se afla la final, Emilian Popovici a afirmat ca nu poate spune asta, insa „pot sa spun cu siguranța…

- Durata carantinei si a izolarii pentru persoanele bolnave de Covid-19 va fi redusa la 10 zile, a anunțat ministrul Sanatatii. In prezent, persoanele nevaccinate care vin in țara trebuie sa stea in carantina 14 zile. Alexandru Rafila nu a explicat insa cand va intra in vigoare masura: ”Durata izolarii…

- ”Am avut discutii cu producatorii de medicamente inovative pentru a avea la dispozitie cat mai repede medicatia care se poate administra in sistem ambulatoriu si care deja este disponibila in unele tari, in Israel am vazut. Si noi am avut discutii si speram ca intr-un timp cat mai scurt sa putem sa…

- Noul ministru al Sanatații a explicat ieri de ce, in Romania, doza a treia de vaccin anti-Covid-19 nu este eficienta. Alexandru Rafila a subliniat inca o data nevoia imperioasa a imunizarii populației cu primele doua doze, subliniind motivele pentru care țara noastra se confrunta cu aceasta criza sanitara…