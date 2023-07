Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca Italia si Spania sunt in topul tarilor care cauta cei mai multi candidati romani, acestia prefera, totusi, sa aplice cu precadere pentru joburile din Olanda, Belgia si Grecia.

- Vara aceasta a venit cu o creștere de aproximativ 15% a numarului de joburi scoase in piața de angajatorii din strainatate, aproape 5.000 de locuri de munca fiind postate, de la 1 iunie și pana acum, pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania. „Spre deosebire de aceeași perioada…

- Rauri de lacrimi la inmormantarea maestrului dansului popular, Toma Frențescu. Toata spuma folclorului banațean s-a adunat, vineri, la Cimitirul Eroilor din Timișoara pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Nea Tomița. S-a cantat și s-a jucat pe platoul din fața monumentului Eroilor, printre lacrimile…

- JTI semnaleaza ca intențiile Guvernului de a crește acciza la țigarete vor duce la creșterea abrupta a pieței negre, in condițiile in care raportat la puterea de cumparare, un pachet de țigarete costa in Romania de patru ori mai mult decat in Luxemburg și dublu fața de Germania, Italia, Spania, Olanda.…

- Peste 50 de primari din cinci tari se intalnesc la Slanic-Moldova in cadrul proiectului ‘Active EUCitizens: Think Global, Act local’, arata un comunicat al primariei remis, vineri, AGERPRES. La reuniunea ce va debuta luni, 3 iulie, sunt asteptati 30 de primari din Polonia, Italia, Spania si Grecia si…

- Nationala Romaniei a coborat un loc, de pe 46 pe 47, in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal ( FIFA ), publicat joi. In perioada de la ultima ierarhie a FIFA (aprilie), tricolorii au inregistrat doua remize, ambele in iunie. Prima in deplasare, 0-0 cu Kosovo, a doua cu Elvetia, 2-2, in preliminariile…

- Timp de 7 zile, Caffe Festival EUROPAfest așteapta iubitorii de jazz la jam sessions cu artiști consacrați și talente ale noului val din Italia, Franța, Spania, Germania, Israel, Polonia, SUA, Olanda, Slovenia, Japonia, Ucraina, Australia, Belgia, Bulgari

- Cererea de exerciții in aer liber va crește in 2023, iar cautarile pentru „cursuri de fitness in aer liber din apropiere” cresc cu 200%, arata un raport al experților de la Live Rugby Tickets. Potrivit studiului, Romania se claseaza pe locul noua cu cea mai proasta țara pentru antrenamente in aer liber.…