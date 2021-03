Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a emis Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022. Potrivit calendarului afisat, inscrierile incep in data de 17 martie 2021 si se vor desfasura in doua etape. Inscrierile incep in data de 17 martie 2021. Fiecare unitate de invatamant…

- Ministerul Educației a anunțat vineri ca inscrierile la clasa pregatitoare pentru anul școlar 2021-2021 incep, procedural, in data de 17 martie 2021. Fiecare unitate de invațamant și inspectoratul școlar vor afișa din aceasta data circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numarul de…

