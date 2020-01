Luni, 20 ianuarie, cea mai deprimantă zi din acest an Ziua de 20 ianuarie este cea mai deprimanta zi a anului 2020. La aceasta concluzie a ajuns un psiholog britanic, care a creat o formula matematica pentru a identifica cele mai dificile momente dintr-un an. Psihologul britanic Cliff Arnal spune despre data de 20 ianuarie ca este cea mai deprimanta zi a anului 2020. Acesta a analizat o combinatie de factori si considera ca „depresia colectiva” din a treia zi de luni din an ar fi cauzata de scaderea temperaturilor si de o reducere a luminozitatii. Acestor factori li se adauga datoriile acumulate in urma sarbatorilor de sfarsit de an. Un alt motiv… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

