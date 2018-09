Stiri pe aceeasi tema

- Cartea „Din viata familiei I. C. Bratianu in timpul Primului Razboi Mondial“ de Sabina Cantacuzino va fi distribuita luni, 3 septembrie, impreuna cu ziarul „Adevarul“. Pachetul ziar si carte va costa 16,99 lei si se va gasi la chioscuri timp de doua saptamani.

- Pachetul format din ziar si cartea „Oameni alesi. Strainii“ semnata de Ion Simionescu va fi distribuit luni, 13 august, cu ziarul „Adevarul“ si se va gasi la chioscuri timp de doua saptamani. Pachetul costa 14,99 lei.

- Cartea „Oameni alesi. Romanii“, semnata de Ion Simionescu, va fi distribuita luni, 23 iulie, cu ziarul „Adevarul“. Pachetul care include ziar si carte va costa 17,99 leisi se va gasi la chioscuri timp de doua saptamani.

- Presedintele Klaus Iohannis si-a anuntat sambata, la Sibiu, o noua candidatura la Presedintie."Am luat o decizie importanta si vreau sa va comunicat acum, in aceasta dimineata frumoasa. Sunt ferm hotarat sa candidez pentru un nou mandat de presedinte al Romaniei", a spus Klaus Iohannis.…

- Scriitoarea Catalina Florina Florescu este stablita de 20 de ani in SUA, unde preda literatura si cursuri de cinematografie la Pace University, New York. Acolo, le face cunostinta studentilor si cu scriitori romani si, cand are timp, scrie piese de teatru, in care si-a gasit refugiu la final de liceu,…

- Techsylvania 2018 a adus la Cluj specialisti de top din industria IT din toata lumea si a pus la bataie premii importante pentru startup-uri care asteapta sa cucereasca pietele internationale. „Adevarul” a vorbit cu Voicu Oprean, CEO-ul companiei care a asigurat premiu cel mare al Techsylvania, despre…

- Arta machiajului incepe sa fie din ce in ce mai bine stapanita la scara larga. Chiar daca nu profeseaza, orice femeie se intereseaza la un moment dat despre modul corect de aplicare a machiajului. In viața de zi cu zi nu apeleaza la un profesionist, insa iși dorește sa arate impecabil și sa poarta un…

- Oficial, cadetii marinei germane, navigheaza cu NS Mircea pentru ca nava lor scoala este in reparatie capitala. Adevarul este, insa, cu totul altul si a fost musamalizat de autoritatile navale din Germania.Nava Scoala Mircea, simbolul Marinei Militare Romane, care tocmai a implinit 79 de ani de cand…