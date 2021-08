Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți urmaritori Punctul.ro ne-au sesizat, nemulțumiți, ca in aceasta dimineața nu se poate intra in Cetate. Ne-am informat și am descoperit ca timp de cateva saptamani orașul va deveni platou de filmare. Primele zile de filmare au avut loc in 2 și in 3 august la Gradina Zoologica iar din aceasta…

- Actualizare In urma activitaților specifice de cautare, acesta a fost depistat pe raza municipiului Targu Mureș, nefiind victima niciunei infracțiuni pe timpul plecarii voluntare. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș efectueaza cautari in vederea depistarii unui minor, de 12 ani, care…

- Peste 100 de liceeni participa, in aceasta saptamana, la Universitatea de Vara pentru Elevi, un program organizat de Liga Studenților din Targu Mureș, in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș."Incepand de vineri, 9 iulie…

- Invitat la o emisiune televizata a postului targumureșean M9, difuzata in urma cu cateva zile, primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a menționat ca administrația locala incearca sa rezolve situația problematica a locurilor de parcare din zona Platoului Cornești. Pentru aceasta, in plan exista…

- Luni, 28 iunie, in cadrul Cetații Medievale din Targu Mureș a avul loc vernisajul Expoziției Istorice a Universitații de Arte (UAT) din Targu Mureș, care i-a avut ca și coordonatori pe lector univeristar doctor Angela Precup și lector universitar doctor Kinga Boros. Evenimentul a avut loc in cadrul…

- Senatorul PSD de Mureș Leonard Azamfirei a participat joi, 10 iunie, la ceremonia organizata cu ocazia Zilei Eroilor la Cimitirul Eroilor Romani din Targu Mureș. "Astazi, 10 iunie 2021, romanii celebreaza una dintre cele mai importante sarbatori creștine, Inalțarea Domnului, cat și Ziua Eroilor, prilej…

- Alexandru Gyorgy, viceprimar-ul Partidului National Liberal al municipiului Targu Mureș, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca: Incepem asfaltarile pe strada Armatei! Am stabilit, in urma intalnirilor cu reprezentanții asociațiilor de proprietari din Targu Mureș, o lista de prioritați pentru lucrarile…

- Politistii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat un barbat, de 36 de ani, din Targu Mureș, banuit de comiterea unui furt de telefon mobil. In fapt, din cercetarile efectuate, a reiesit faptul ca la data de 15 mai a.c., cel in cauza, in timp ce se afla…