- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "NATO a fost creata pentru a gestiona crize, deci suntem capabili sa ajutam".BBC amintește ca Turcia si Republica Cehia au transportat deja echipament medical in Spania si Italia, iar Romania a utilizat deja un avion NATO pentru a aduce in…

- Mehmet Buyukeksi, președintele lui Gaziantep, afirma ca „nu avem in plan momentan rezilierea contractului antrenorului, dar avem o problema. A plecat fara acordul nostru”. Povestește ce i-a transmis Marius Șumudica. Tehnicianul roman a plecat vineri de la Gaziantep, intorcandu-se in Romania, dar situația…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca, daca Romania va ajunge in situatia sa aiba 4.000 de cazuri de coronavirus, atunci cazurile mai ușoare vor fi tratate la domiciliu."Putem trata in spitale peste 4.000 de pacienți. Daca sunt peste 4.000 de cazuri, formele mai ușoare vor fi tratate acasa",…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche, judetul Constanta, au efectuat controlul specific, pe sensul de intrare in tara, pasagerilor dintr un autocar ce efectua curse pe ruta Turcia ndash; Romania in data de 5 martie 2020, in jurul orei 05.00.Astfel, "lucratorii…

- Trei turci și un basarabean au fost opriți cu focuri de arma in județul Vaslui de catre polițiștii de frontiera, la scurt timp de la intrarea ilegala in Romania cu ajutorul unei barci pneumatice cu care au traversat Prutul. Migranții, care au fost predați ulterior autoritaților din Republica Moldova,…

- Vladimir Putin și omologul sau bulgar Rumen Radev au avut o discuție telefonica pe tema implementarii proiectelor energetice. Conversația a avut loc la inițiativa lui Radev, potrivit biroului de presa al Kremilnului.Peste 90% din necesarul de gaze al Bugariei este asigurat de importurile din…

- Am primit de la un prieten sociolog un volum important si util: “INDEXUL INTEGRARII IMIGRANȚILOR IN ROMANIA 2019”, o cercetare realizata de: Anatolie Coșciug (coordonator), Andreea Vornicu, Bogdan Radu, Carmen Greab, Ovidiu Oltean, Toma Burean.Involum avem o multime de date foarte utile si semnificative…

- ​Campioana europeana si olimpica en-titre, Serbia, a fost eliminata, miercuri, în sferturile de finala ale Campionatului European de la Budapesta, de reprezentativa Spaniei, scor 10-9. Semifinalistele sunt Muntenegru, Ungaria, Spania si Croatia, potrivit News.ro.Rezultatele înregistrate…