Pe data de 2 septembrie se formeaza fenomenul de Luna Plina in zodia Pești, eveniment astrologic care va fi resimțit timp de aproximativ doua saptamani de acum inainte. Previziuni realizate de astrolog Madalina Manole Luna Plina este un moment al incheierilor, dar și al culegerii roadelor, iar aceasta lunație este aspectata foarte benefic noua, astfel incat cei care au fost conștiincioși și au plantat semințele la timp, le-au ingrijit, acum pot sa aiba o recolta bogata. In principiu, Luna Plina de acum va inchide un capitol deschis cu aproximativ 6 luni in urma, atunci cand s-a format Luna Noua…