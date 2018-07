Lună Plină în Vărsător și Eclipsă totală de Lună. Cum îți influențează zodia aceste aspecte astrologice Luna Plina se formeaza in zodia Varsator pe data de 27 iulie 2018 și va fi insoțita de o Eclipsa totala de Luna. Luna Plina de acum se numește și luna sangerie deoarece astrul ceresc va avea culoarea roșie, asemenea sangelui. Eclipsa totala de luna va putea fi observata și din Romania. Fenomenul va incepe la ora 21:24 și se va finaliza la ora 01:19, iar la ora 23:22 va fi atins apogeul. Aceasta este cea mai lunga eclipsa totala de luna din acest secol, totalizand 103 minute. Luna Plina poate aduce incheierea unei etape, este momentul culegerii roadelor și al asumarii meritelor, insa de aceasta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

