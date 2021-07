Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27-29 august se va desfașura cea de-a opta ediție a Valtorii Mureșene la Targu Mureș. Evenimentele vor avea loc atat in Cetatea Medievala, cat și in centrul municipiului Targu Mureș, conform informațiilor furnizate de organizatorii evenimentului, cu prilejul unei conferințe de presa. Co-organizatorul…

- In perioada minivacanței de Rusalii jandarmii maramureșeni vor executa misiunile specifice, atat independent cat și in cooperare cu polițiștii, vor informa si indruma cetațenii cu privire la respectarea masurilor de prevenire a raspandirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 și vor asigura masurile de ordine…

- Bocsardi Laszlo, regizor distins cu premiileJaszai Mari si UNITER, s-a nascut la Targu-Mureș in 1958. Este director-fondator al Studioului Figura din Gheorgheni, iar mai apoi directorul artistic al acestuia. In 1995 a absolvit Facultatea de Regie a Universitații de Arte din Targu-Mureș, clasa Tompa…

- In dimineața zilei de 27 mai a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au depistat pe raza municipiului Targu Mureș, un barbat de 36 de ani, din județul Neamț, care a efectuat, contra cost, transport de persoane, cu un autoturism, fara a deține documente legale in…

- Campania de vaccinare in domeniul rural, inceputa de ieri la Balușeri, a insemnat un real succes. Așa cum a fost anunțat programul, astazi Caravana a ajuns la Balaușeri. "Ducem vaccinul mai aproape de oameni," a spus Mara Toganel, prefectul de Mureș. Impreuna cu dr. Raed Arafat, o echipa de voluntari…

- Ioan Roman, cel care a inventat și brevetat o salina de interior, care acum funcționeaza in Targu Mureș și este utilizata in special pentru afecțiunile respiratorii, este pe punctul de a breveta o noua invenție. A construit un buncar de sare in jurul unui scaun in care pacientul poate primi alte tratamente,…

- Producatorul de medicamente Sandoz SRL, detinut de compania farmaceutica elvetiana Novartis, una dintre cele mai mari cinci fabrici locale de produse farmaceutice din Romania, a urcat 61 de pozitii in topul celor mai mari importatori in 2020, pana pe locul 9, potrivit datelor de la Institutul National…

- Nu s-a inregistrat niciun accident, iar numarul celor cu probleme digestive a fost cu puțin peste media unei nopți obișnuite de la Serviciul de urgențe, ne-a declarat medicul UPU SMURD Targu Mureș, dr. Kantor Attila: Din punct de vedere al UPU va pot relata ca in noaptea de Inviere n-au fost evenimente…