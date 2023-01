Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping a facut apel la mai mult efort și unitate, in timp ce țara intra intr-o "noua faza" in abordarea pandemiei, in primele sale comentarii publice despre COVID de cand guvernul a relaxat politica severa de combatere a virusului.

- Protestele impotriva politicii stricte zero COVID a Chinei și a restricțiilor asupra libertaților s-au extins in cel puțin cateva orașe din intreaga lume, intr-o demonstrație de solidaritate cu rarele manifestari de sfidare ale chinezilor fața de regimul de la Beijing, scrie Reuters. Poliția chineza…

- Cetațenii din China comunista protesteaza pe strazi in cateva orașe, cerand demisia președintelui Xi Jinping. Protestele par sa fi pornit impotriva masurilor extrem de dure impuse de autoritațile de la Beijing impotriva raspandirii Covid. Unul dintre orașele in care se desfașoara proteste este Shanghai,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca doreste ca Beijingul – care a refuzat sa condamne invazia rusa in Ucraina – sa joace ‘un rol de mediere mai important’, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ‘China poate juca, de partea noastra, un rol de mediere mai important in lunile urmatoare’.…

- Intalnirea dintre Joe Biden și Xi Jinping, la summitul de la Bali, transmite Rusiei mesajul ca exista bipolarism in lume și ca bipolarismul se concentreaza in jurul SUA și Chinei, a spus la Digi24 politologul Cristian Pirvulescu. Potrivit acestuia, Rusia lipsește din ecuație, iar Vladimir Putin nu ar…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut omologului sau chinez, Xi Jinping, sa isi uneasca fortele impotriva razboiului din Ucraina si sa faca apel la presedintele Putin pentru a "reveni la masa negocierilor". El a subliniat ca stabilitatea mondiala este, de asemenea, in interesul Chinei.

- Președintele chinez Xi Jinping a vorbit despre planurile țarii de a reforma armata la ceremonia de deschidere a celui de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist din China. {{641744}}Beijingul iși propune sa aiba o armata la nivel mondial pina in 2027, cind va fi sarbatorit centenarul Armatei Populare…