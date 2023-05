'Lumea nu este încă pregătită să oprească combustibilii fosili' - gazda COP28 Emiratele Arabe Unite au declarat marți ca țarile ar trebui sa fie de acord sa elimine treptat emisiile de combustibil - nu producția de petrol, gaze și carbune - la viitoarele negocieri ONU privind schimbarile climatice pe care le va gazdui in decembrie anul acesta, scrie hellenicshippingnews.com. Comentariile reflecta diviziuni profunde intre națiuni cu privire la modul de combatere a incalzirii globale inainte de discuțiile COP28. Unele guverne occidentale bogate și națiuni insulare afectate de clima au facut presiuni pentru o eliminare treptata a combustibililor fosili, in timp ce țarile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii Energiei si Mediului din cele mai bogate sapte natiuni ale lumii (G7), au stabilit duminica obiectivul de a reduce emisiile de C02 ale autovehiculelor cu cel putin 50 % pana in 2035, comparativ cu nivelurile din 2000, relateaza agentia EFE, conform Agerpres.Tarile din Grupul celor 7 si-au…

- Exporturile de sampanie frantuzeasca spre tarile din Golful Persic si Turcia au explodat in 2022, in contextul in care turistii rusi s-au indreptat spre aceasta regiune dupa ce razboiul din Ucraina le-a limitat accesul spre tarile occidentale, transmite Bloomberg.Cifrele publicate luna aceasta de…

- Țarile bogate trebuie sa accelereze obiectivul de zero emisii nete de carbon, dupa ce o noua evaluare a oamenilor de stiinta atrage atenția ca nu mai este timp de pierdut in ceea ce priveste combaterea schimbarilor climatice, a transmis luni, 20 martie, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, citat…

- Saif Ben Sulayem și-a pierdut viața intr-un accident tragic, iar in confirmarea știrii de joi, FIA a adaugat ca președintele sau a cerut confidențialitate și nici el, nici FIA nu vor emite o declarație in acest sens.Ben Sulayem a calcat pe urmele tatalui sau și a manifestat interes pentru sporturile…

- Lumea nu este suficient de pregatita pentru a face fata dezastrelor, fie ca este vorba despre cutremure, inundatii sau furtuni, la care guvernele reactioneaza de cele mai multe ori doar dupa producerea lor, se arata intr-un raport publicat marti care face apel la regandirea gestionarii riscurilor, relateaza…

- In ciuda acestor profituri, tarile care depind de veniturile din petrol si gaze ar trebui sa se pregateasca sa-si reduca dependenta de petrol, deoarece cererea va scadea pe termen lung, a declarat Birol la o conferinta la Oslo, vorbind prin link video. “In special tarile din Orientul Mijlociu trebuie…

- Potrivit publicației, compania SUN Ship Management Ltd din Emiratele Arabe Unite este suspectata ca a ajutat Rusia sa ocoleasca restricțiile la exporturile de petrol, anunța adevarul.ro. Țarile UE discuta despre impunerea de sancțiuni impotriva companiei de transport maritim SUN Ship Management Ltd…

- Profiturile industriei globale de petrol și gaze in 2022 au crescut la aproximativ 4 trilioane de dolari de la o medie de 1,5 trilioane de dolari in ultimii ani, a declarat marți șeful Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, citat de Reuters. In ciuda acestor profituri, țarile care…