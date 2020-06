Stiri pe aceeasi tema

- Colectivul medical de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara a organizat astai o acțiune prin care a dorit sa mulțumeasca ziariștilor pe care ii vad aproape zilnic. Astfel, medicii au oferit jurnaliștilor diplome de apreciere și le-au mulțumit pentru contribuția…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara au administrat, vineri, pentru prima data plasma obtinuta de la pacienti vindecati de coronavirus unui pacient aflat in stare critica. In unitatea medicala mai sunt internati, in prezent, 24 de pacienti, intre care patru la Terapie…

- ADVERTORIAL. 300 de combinezoane, 230 de perechi de ochelari de protecție, 1500 de maști medicale, 1.000 de cutii cu manuși și 50 de Kit-uri SARS-CoV-2 Real Time RT-PCR cu ajutorul carora pot fi realizate 1.200 de teste pentru diagnosticarea COVID-19, au ajuns la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara a primit, recent, un RMN unic in Romania, care va fi destinat prioritar copiilor si care va intra in dotarea primului Centru oncologic de terapie personalizata din estul Uniunii Europene care se va construi aici, a declarat…

- Un program de calculator ajuta doctorii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara in lupta cu Covid-19. Este vorba despre un sistem informatic, o platforma, prin care medicii pot vedea stadiul bolii și pot acționa in funcție de forma de Covid-19 – ușoara, medie sau grava.

- Specialistul timișorean Virgil Musta, medic la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" din Timișoara susține ca pericolul pentru sanatate nu a trecut. ”Respectați regulile, pericolul nu a trecut!”, este mesajul celui care a contribuit la ... The post Virgil Musta: „Pericolul…

- Doctorul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș” din Timișoara, om care se afla in prima linie in lupta cu pandemia de coronavirus, face un apel, transmis pe grupul intern city doctors, la cadrele medicale, sa nu abandoneze in aceste vremuri extrem de grele. Doctorul care a vindecat…

- Asociatia pentru Relatii Comunitare (ARC) a anuntat ca la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” a sosit aparatul de testare PCR comandat din Coreea de Sud. Prin instalarea acestuia, capacitatea de testare a suspectilor de COVID-19 din judetul Timis va creste simtitor.…