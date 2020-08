LUMEA AZI. Zeci de ziariști unguri au demisionat Zeci de ziariști de la cel mai mare și citit portal de știri din Ungaria, INDEX, au demisionat. Gestul lor a fost o acțiune de protest fața de concedierea redactorului șef. Vorbim de una dintre puținele voci libere din peisajul media ungar. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

