- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat un microbuz incarcat cu aproximativ 30.000 pachete țigari, in valoare de 350.600 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona, informeaza un comunicat al instituției.

- Irakul si Arabia Saudita au redeschis miercuri granita de la Arar pentru activitati comerciale, prima oara in ultimele trei decenii, evenimentul fiind marcat prin prezenta unor officiali ai celor doua tari, intre care ambasadorul saudit in Irak, transmite Reuters preluat de news.ro Punctul…

- O familie a prezentat documente care nu sunt recunoscute de statul roman, in care scria ca sunt cetateni traci, iar pe placutele de inmatriculare ale masinii lor scria „Tracia”. Barbatul aflat la volan a intrat in conflict cu politistii de frontiera ungari, care nu a dorit sa le permita tranzitarea…

- Trei grupuri de migranti, in total 47 de straini din sase tari, au fost descoperite, in ultimele 24 de ore, in timp ce incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria, fie pe jos, pe camp, fie ascunse in camioane cu marfa verificate la frontiera, potrivit Agerpres.Cel mai mare grup a fost descoperit…

- In ultimele zile, nu mai putin de 11 politisti de frontiera de la granița cu Ucraina, in zona PTF Halmeu, au fost confirmati cu coronavirus, spun jurnalistii de la www.opiniedecarei.ro. In acest sens, a fost inceputa o ancheta epidemiologica, fiind testati si alti politisti de frontiera care au avut…

- Dupa ridicarea parțiala a restricțiilor legate de coronavirus din ultimele șapte luni, pelerinii au inceput sa revina, duminica, la Mecca. Guvernul din Arabia Saudita a permis doar un numar de 6000 de persoane pe zi, scrie Euronews.Un numar mic de oameni s-au inchinat duminica la cel mai sfant loc al…

- Șase migranți sirieni și unul egiptean acuza polițiștii de frontiera romani de la granița romano-sarba de violența. Aceștia au povestit unui ONG din Belgrad chinurile la care au fost supuși de romani...

- Cele 11 puncte de trecere a frontierei cu Ungaria au fost tranzitate, in ultimele 24 de ore, de peste 35.000 de oameni si peste 16.000 de mijloace de transport in comun. Autoritatile din tara vecina anuntasera inca de vineri ca vor inchide granitele din 1 septembrie.