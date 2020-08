Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara ca a inceput testarea la nivel national care va arata care este gradul de imunizare a populației din Romania la infectia cu noul coronavirus.

- In Coreea de Sud au inceput testele pe voluntari pentru un medicament nou care sa trateze Covid-19. Acesta se bazeaza pe un tratament cu anticorpi, care sa atace proteinele din „coroana” virusului și astfel sa-l impiedice sa se atașeze de celulele organismului uman. Daca virusul nu mai are o baza, el…

- Comisia Europeana a autorizat vineri „punerea conditionata pe piata” a antiviralului Remdesivir la nivelul UE, utilizat in tratamentul pacientilor infectati cu noul coronavirus, relateaza AFP. „Nu vom omite niciun efort pentru a obtine tratamente sau vaccinuri eficiente impotriva coronavirusului”, a…

- Remdesivir este primul medicament de pe piața care a aratat o eficacitate relativa in cazul COVID-19. Acesta va fi autorizat in Elvetia pentru tratarea pacientilor atinsi de aceasta boala, in afara studiilor clinice, a anuntat joi institutul Swissmedic, potrivit AFP....

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a solicitat, luni, cresterea productiei de dexametazona si "sa fie distribuit rapid in lumea intreaga" acest steriod puternic care s-a dovedit eficient pentru tratarea celor mai grave cazuri de Covid-19, scrie AFP."Din fericire, este vorba despre un medicament…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a confirmat joi ca intentioneaza sa inceapa un studiu clinic pe 30.000 de voluntari pentru mult-asteptatul vaccin pentru Covid-19 in luna iulie, intrand in faza finala de testare, transmite Reuters. Obiectivul principal al studiului clinic va fi prevenirea…

- Concernul american Johnson & Johnson a anuntat miercuri ca va incepe, de la jumatatea lunii iulie, testarea pe subiecti umani a vaccinului impotriva noului coronavirus, devansand astfel planurile initiale ce prevedeau lansarea testelor in septembrie, relateaza EFE. Intr-un comunicat, compania…

- Presedintele american, Donald Trump, care a provocat un scandal dupa ce a anutat ca ia hidroxiclorochina preventiv impotriva covid-19, a anuntat ca si-a ”terminat” acest tratament, relateaza BFMTV.Hidroxiclorochina, un remediu controversat promovat de unii cercetatori ca profesorul francez…