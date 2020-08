Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko a evocat luni ideea unui referendum constitutional pentru a calma ampla miscare de contestare ce are loc in Belarus de trei saptamani. Liderul de la Minsk nu a dat insa niciun delaliu privind modalitatile de desfasurare, calendarul sau continutul consultarii…

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a convenit cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor isi vor uni forțele in cazul unei amenintari dinspre Occident, relateaza agentia de presa Belta, preluata de Reuters și Agerpres. Amenințarea Occidentului este una din principalele…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a convenit cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor si-ar putea uni trupele in cazul unei amenintari dinspre Occident, a relatat agentia de presa BelTA, citata de Reuters. Lukasenko este supus in tara sa unei ample miscari de contestare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus joi presedintelui Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca orice presiune asupra conducerii din Belarus sau amestec extern in afacerile interne sunt contraproductive, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters.Cele…

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko, care se confrunta cu o miscare de contestare fara precedent dupa reprimarea cu brutalitate a manifestatiilor ce au urmat scrutinului din 9 august, a declarat luni ca ar fi dispus sa-si transfere prerogativele dupa adoptarea unei noi Constitutii in cadrul unui…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica liderului belarus Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, informeaza Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, se confrunta cu proteste masive si are dispute cu Rusia, in contextul in care incearca sa obtina un nou mandat, comenteaza cotidianul britanic The...