Stiri pe aceeasi tema

- Moscova transmis ca este de acord cu o intalnire intre președinții rus, Vladimir Putin, și ucrainean, Volodimir Zelenski, dar a precizat ca nu trebuie sa fie o "intrevedere de dragul intrevederii".

- Translatorul oficial al Parlamentului European a fost copleșit de emoție in timp ce asigura astazi, 1 martie, traducerea discursului președintelui Volodimir Zelenski din limba ucraineana in engleza, relateaza Euronews . Liderul ucrainean a fost invitat sa intervina, prin teleconferința, in cadrul dezbaterii…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a facut luni, 28 februarie, un apel la Oficiul pentru spalarea banilor și la ANAF sa ia masurile potrivite pentru a taia „imediat accesul sau interesele rusești in Romania la banii publici”, in contextul in care Rusia a invadat Ucraina.„Trebui sa taiem imediat accesul…

- "Conducerea Ministerului Apararii Nationale a luat toate masurile necesare de reactie, atat cele care revin in mod direct institutiei, precum si cele de sprijin pentru celelalte componente ale sistemului national de securitate, conform planurilor de cooperare interinstitutionala, elaborate din timp",…

- Presedintele american Joe Biden este pregatit sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin "in orice moment si indiferent de format, daca acest lucru permite evitarea unui razboi" in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care a mai spus ca toate indiciile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit, sambata, 19 februarie, un moment inedit de umor in cadrul Conferinței de Securitate de Munchen, glumind ca este victima unui atac cibernetic al rușilor dupa ce caștile acestuia de traducere au incetat sa mai funcționeze, relateaza The Guardian și news.ro…

- Liderul francez Emmanuel Macron a vorbit miercuri la telefon cu presedintele SUA, Joe Biden, pe care l-a informat despre recentele intalniri pe care le-a avut la Moscova si Kiev cu Vladimir Putin, respectiv cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat Casa Alba.

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a afirmat ca Rusia continua presiunile militare asupra Ucrainei si este evident pericolul unei invazii militare, declarații date in cursul vizitei la Kiev, avertizand ca Administratia de la Moscova ameninta si alte state, inclusiv Republica Moldova si Georgia.…