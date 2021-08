Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ordonat vineri inchiderea totala a frontierei cu Ucraina si a anuntat destructurarea unor ''celule teroriste'' legate de Occident care intentionau sa realizeze o lovitura de stat in Belarus, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters si AFP. ''O cantitate imensa…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ordonat vineri inchiderea totala a frontierei cu Ucraina si a anuntat destructurarea unor ''celule teroriste'' legate de Occident care intentionau sa realizeze o lovitura de stat in Belarus, informeaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ordonat vineri inchiderea totala a frontierei cu Ucraina si a anuntat destructurarea unor ''celule teroriste'' legate de Occident care intentionau sa realizeze o lovitura de stat in Belarus, informeaza Reuters si AFP.

- In Republica Moldova, Vladimir Putin, președintele Rusiei, și Aleksandr Lukașenko, liderul din Belarus, se bucura de mai multa incredere decat Klaus Iohannis, președintele Romaniei. Sunt rezultatele unui sondaj de opinie ce a fost efectuat in aceasta țara. Respondentii au fost intrebati in care lideri…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a afirmat ca a actionat "legal" atunci cand a ordonat deturnarea unui avion civil catre Minsk dupa o alerta cu bomba, respingand acuzatiile ca a urmarit prin aceasta deturnare arestarea unui opozant, informeaza AFP si Reuters, noteaz[ Agerpres. "Am actionat…

- Președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a semnat un decret care permite transferul puterii prezidențiale catre consiliul de securitate in cazul in care este ucis sau nu iși poate indeplini atribuțiile din alte cauze, a informat agenția de știri Belta. Lukașenko a declarat in aprilie ca intenționeaza…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a semnat un decret care permite transferul puterii prezidentiale catre Consiliul de Securitate, un organism consultativ format din inalti functionari, daca el este omorat sau daca din alte motive nu isi poate indeplini datoriile, a relatat sambata agentia de…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a semnat un decret care permite transferul puterii prezidentiale catre Consiliul de Securitate, un organism consultativ format din inalti functionari, daca el este omorat sau daca din alte motive nu isi poate indeplini datoriile, a relatat sambata agentia…