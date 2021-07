Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, aflat sub presiune din cauza sanctiunilor dictate de Uniunea Europeana, a cerut marti sprijin suplimentar din partea Rusiei, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Vladimir Putin, transmite dpa. 'Evolutiile sunt nebunesti. In fiecare zi se schimba…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko acuza Germania de un ”act de nazism”, dupa ce Uniunea Europeana (UE) a impus noi sanctiuni Belarusului care vizeaza surse de venit importante ale regimului, relateaza AFP. ”Ceea ce nu asteptam este ca Germania sa participe la acest complot colectiv”,…

- Statele Unite au impus sancțiuni Belarusului dupa ce regimul de la Minsk a deturnat un avion Ryanair pentru a-l captura pe jurnalistul Roman Protasevich. Multe alte state au criticat acțiunile președintelui Aleksandr Lukașenko. Dar liderul bielorus nu pare speriat de consecințe, mai mult, a avertizat…

- O purtatoare de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a indemnat vineri regimul la ”o ancheta internationala credibila” cu privire la deturnarea unui avion Ryanair pe ruta Atena-Vilnius, escortat pana la Minsk de un avion belarus de vanatoare de tip MiG-29. Acest incdent represzinta un ”afront direct la aresa…

- Statele Unite au confirmat o serie de sanctiuni impotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP. In plus fata de masurile deja anuntate in ultimele saptamani,…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a denuntat, in cursul intrevederii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, actiunile destabilizatoare, pe fondul presiunilor exercitate de Occident dupa incidentul...