- Aflat in spatele gratiilor, Gheorghe Dinca, trimite o scrisoare catre familia Luizei Melencu prin care arata ca fata lor ar fi in viața și așteapta sa se intoarca acasa. Mai mult, Dinca da vina pe alte persoane și susține ca aceștia sunt traficanți de carne vie, iar Luiza ar fi prostituata in Turcia.…

- Au aparut noi informații cutremuratoare privind cazul de acum 3 ani de la Maternitatea Polizu, in care un medic a fost acuzat de mama unei bebelușe ca i-ar fi pus copilul nascut prematur intr-o punga și lasat sa moara cu zile. Ce declarații șocante a facut femeia. Adevarul despre cazul monstrului de…

- AStazi a fost o zi importanta in dosarul „Caracal”. Magistrații au ajuns la momentul la care au dat sentințaa in cel mai dureros dosar. Astazi, principalul inculpat, Gheorghe Dinca și-a aflat sentința data de judecatori. Conform informațiilor, Gheorghe Dinca va sta in spatele gratiilor pentru urmatorii…

- Tribunalul Olt ar trebui sa pronunțe, astazi, un verdict in cazul crimelor de la Caracal, dupa ce a amanat decizia de trei ori. Gheorghe Dinca, judecat pentru omor si trafic de persoane in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu, risca 30 de ani de inchisoare. Procurorii cer pedeapsa…

- Tribunalul Olt ar fi trebuit sa pronunțe vineri, 9 septembrie 2022, sentința in procesul crimelor de la Caracal, in care Gheorghe Dinca este judecat pentru trafic de persoane, viol, omor și profanare de cadavre.

- In cursul zile de ieri ar fi trebuit ca Gheorghe Dinca, presupusul criminal al Alexandrei Maceșanu și al Luizei Melencu, sa-și afle sentința finala, asta dupa ce procurorii au cerut pedeapsa maxima in cazul sau. Instanta ar fi trebuit sa pronunte decizia in cazul Caracal, insa a fost amanata. Declarațiile…

- Magistratii Tribunalului Olt au amanat pentru 9 septembrie pronunțarea sentintei in „dosarul Caracal”, in care Gheorghe Dinca este acuzat ca le-a rapit, violat si ucis pe adolescentele Luiza Melencu si Alexandra Macesanu in 2019. La ultimul termen, Dinca a cerut sa fie achitat pentru dublul omor. Procurorii…

- Tribunalul Olt ar trebui sa pronunte astazi, 12 august 2022, sentinta in dosarul de trafic de persoane, viol si profanare de cadavre in care este judecat Gheorghe Dinca, barbatul de 67 ani, din Caracal, acuzat ca le-a sechestrat si omorat pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu.