Stiri pe aceeasi tema

- Gina Matache, mama Deliei, a facut declarații emoționante despre fiica ei, Delia. Artista și Razvan Munteanu formeaza unul ditre cele mai solide cupluri din showbiz și au o casnicie admirata de cei care ii cunosc. De altfel, artista de muzica populara a dezvaluit amanunte mai puțin știute din familia…

- Luis Gabriel poate spune ca este un barbat implinit din toate punctele de vedere și asta pentru ca are o familie foarte frumoasa, dar și o cariera de succes. In urma cu aproape șase luni, Haziran, partenera artistului, a adus pe nume un baiețel perfect sanatos, iar viața lui s-a schimbat complet de…

- Valentina Pelinel are o silueta de invidiat, chiar daca anii trec. Vedeta și-a dezvaluit secretul la Antena Stars, unde a spus ce mananca și cum va arata masa de Craciun in familia Borcea, o perioada in care oamenii se aleg cu cateva kilograme in plus.

- Povestea romanilor este una foarte trista. Oamenii spun ca, din banii primiți vor lua cadouri de Craciun copiilor și se vor intoarce acasa.Familia are trei copii, doua fete in varsta de 8 și 12 ani și un baiat de 11 ani. Noaptea, cei doi dorm pe strazi, iar ziua fac spectacol la semafoare. Danseaza,…

- O locuința din comuna Santimbru, județul Alba, a fost decorata cu mii de beculețe, zeci de metri de ghirlande luminoase și multe ornamente pentru Craciun. Familia care locuiește in casa devenita loc de „pelerinaj” o impodobește astfel an de an.

- Luis Gabriel și Haziran și-au unit destinele in cadrul unui eveniment dublu. Cei doi au luat decizia ca in cea mai emoționanta zi din viața lor sa iși creștineze și bebelușul. Alaturi de ei a fost familia, iar mama artistului a acordat și un interviu pentru Antena Stars.

- In urma cu puțin timp, Haziran și Luis Gabriel au oferit cateva declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, direct de la petrecere. In aceasta zi speciala, cei doi indragostiți s-au cununat și l-au botezat pe fiul lor. Iata ce declarații exclusive au oferit!

- Luis Gabriel și Haziran s-au casatorit. Cei doi indragostiți au trecut astazi, prin emoții duble pentru dupa ce, in urma cu doar cateva momente și-au botezat copilul. Au facut primele declarații, in exclusivitate, la Antena Stars.