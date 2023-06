Stiri pe aceeasi tema

- Ce s-a observat imediat la Vladimir Putin in timpul sedintei de urgenta organizate cu șefii a diferite agenții de aplicare a legii de la Moscova, dupa ce liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a pornit o rebeliune. Cum a reacționat liderul de la Kremlin și ce ascund gesturile sale, potrivit…

- Situația din jurul cartierului general al Districtului Militar de Sud din orașul Rostov-pe-Don se menține calma, iar traficul rutier a fost reluat, a informat duminica agenția de știri RIA, dupa ce Evgheni Prigojin și mercenarii sai au parasit zona.Intr-un videoclip de pe aplicația de mesagerie Telegram,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata, in cadrul unui discurs televizat, ca tara se confrunta cu o tradare si a spus ca „suntem injunghiati in spate”. Șeful statului rus a spus ca oricine ridica arma impotriva armatei tarii este un tradator. El l-a acuzat pe seful Wagner ca a „tradat” Rusia…

- Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia susține ca forțele sale au preluat controlul asupra tuturor locațiilor militare din Rostov pe Don. Evgheni Prigojin afirma intr-un nou mesaj video ca toate locațiile militare din orașul rus Rostov pe Don se afla sub controlul grupului de mercenari Wagner,…

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin , a spus ca el si cei 25.000 de oameni ai sai sunt gata sa moara pentru “patrie” si ” sa elibereze poporul rus” de ierarhia militara impotriva careia a intrat in rebeliune, transmite sambata AFP, citat de Agerpres. “Suntem cu totii gata sa murim,…

- Ucraina a declarat ca a respins joi o zi de atacuri rusesti in si in jurul orasului ruinat Bahmut si a facut castiguri de un kilometru in unele locuri, castigand timp pentru „anumite actiuni planificate", relateaza Reuters. Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care conduce atacul rusesc…

- Kievul a anunțat ca a respins toate atacurile rușilor, efectuate pe parcursul intregii zile de joi, 18 mai, in și in jurul orașului asediat Bahmut, din estul țarii, și ca a obținut progrese de un kilometru in unele locuri, caștigand timp pentru "anumite acțiuni planificate", informeaza Reuters.Șeful…

- Armata din Rusia copiaza manualul mercenarilor Wagner. Adica, printre alte cate or stipula regulamentele mercenarilor, armata rusa recruteaza deținuți din inchisori pentru a-i trimite in linia intai de pe frontul din Ucraina. Ce se intampla acum in razboi. Vladimir Putin il copiaza pe Evgheni Prigojin,…