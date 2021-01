Stiri pe aceeasi tema

- Cand nu gasește loc de parcare in aglomerația din Capitala, iși face! Dragoș Bucurenci a „uitat” de regulile de circulație și și-a lasat bolidul de lux pe trecerea de pietoni. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe prezentatorul TV in timpul cumparaturilor, iar graba a stricat treaba.

- Frica de coronavirus este in aceste zile eclipsata de bucuria apropiatelor sarbatori de iarna. Sute de oameni mișuna printre tarabele cu produse din Piața Centrala. Unii nu au nici masca, nici manuși de protecție. Administratorul pieței spune ca face tot ce-i sta in puteri sa-i convinga pe vinzatori…

- Ziua n-a inceput deloc bine pentru Amna, asta pentru ca la primele ore ale dimineții vedeta a ieșit in trafic, insa ce sa vezi, a fost amendata de polițiști. Problemele nu s-au terminat aici pentru ea, asta pentru ca dupa alt lucru a reușit sa o enerveze la culme! Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza…

- In ultimele 24 de ore, sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate 14 actiuni de verificare cu efective marite in sistem integrat, impreuna cu celelalte instituții implicate, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID-19. In total, peste 200 de polițiști, jandarmi și polițiști…

- Ludovic Orban: Primarii trebuie sa comunice public masurile anti-pandemie Foto: gov.ro Premierul Ludovic Orban considera ca primarii, ca oameni care se bucura de autoritate în comunitate, trebuie sa comunice public masurile luate pentru limitarea raspândirii…

- De ce ne ingrașam in pandemie? Ela Craciun a aflat explicația holistica a unui lifecoach celebru. Ela Craciun a dezbatut acest subiect cu Cerasela Rogen, coach de transformare personala, in cadrul unei noi transmisii live pe pagina ei de socializare. Vedeta a aflat de la Cerasela Rogen cum frica alimenteaza…

- Un tanar in varsta de 20 de ani, locuitor al capitalei, a fost reținut pentru 72 de ore in Izolatorul de detenție provizorie al Direcției de Poliție a mun. Chișinau, fiind suspectat de comiterea unui jaf. Anterior, acesta a mai fost judecat pentru infracțiuni similare.

- Piata muncii s-a schimbat complet in ultimul an, iar candidatii incep sa faca anumite concesii atunci cand vor sa se angajeze, cum ar fi sa accepte salarii mai mici sau posturi inferioare, potrivit unui studiu realizat de platforma de recrutare eJobs.Astfel, spre deosebire de anii trecuti,…