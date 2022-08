Luhansk, Doneţk şi Harkov, teritorii ale Rusiei. Moscova face referendumuri Moscova a inceput sa faca planuri concrete pentru a organiza referendumuri de alipire in mai multe orase din parti ocupate in estul Ucrainei, intr-o tentativa de a le atrage mai aproape de Rusia, au declarat oficiali de rang inalt de la Washington, citati de DPA, potrivit Agerpres. Un oficial senior din Consiliul pentru securitate nationala a spus ca Rusia intentioneaza sa organizeze astfel de referendumuri la Herson, Zaporojie, regiunile separatiste Luhansk si Donetk si parti din Harkov. “Conducerea ruseasca a dat instructiuni oficialilor sa inceapa sa organizeze aceste referendumuri”, a spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

