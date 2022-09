Lufthansa anulează vineri 800 de curse aeriene, din cauza unei greve Sindicatul Vereinigung Cockpit (VC) a declarat miercuri seara ca negocierile de plata au esuat si ca pilotii Lufthansa vor organiza o greva de 24 de ore incepand de joi, imediat dupa miezul noptii, care va afecta atat serviciile de pasageri, cat si serviciile de marfa. Lufthansa a declarat ca anularile zborurilor vor afecta aeroporturile din Frankfurt si Munchen, adaugand ca mai multe zboruri vor trebui sa fie anulate joi. VC cere o crestere a salariului cu 5,5% in acest an pentru cei peste 5.000 de piloti ai sai si compensarea automata a inflatiei, ulterior. ”Speram sa revenim la negocieri cat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

