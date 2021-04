Ludovic Orban susține TAXELE pentru pensionarii care încă muncesc: E nevoie de EGALITATE Liderul PNL, Ludovic Orban , nu este de acord ca persoanele care au atins varsta de pensionare și care desfașoara in continuare activitaea profesionala sa fie scutite de taxe. Mai exact, acesta susține ca este nevoie de egalitate din punct de vedere fiscal pentru fiecare cetațean in parte. „Atata timp cat inregistrezi venituri trebuie sa platești impozite, chiar daca ai varsta de pensionare . Pentru ca ești in activitate. Atata timp cat aceste persoane care solicita sa-și continue activitatea, deci este vorba despre un drept al persoanei respective… E foarte important ca sistemul fiscal sa fie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

