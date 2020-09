Stiri pe aceeasi tema

- Marea relaxare din Valcea din acest weekend a adus ”pe piața” o noua poza controversata cu Orban. Premierul se afla la terasa, in compania altor lideri locali. Lodovic Orban, pozat din nou la taifas. Premierul a stat la terasa cu alți trei lideri PNL Premierul Orban a fost surprins in aceasta dimineața…

- Situatie fara precedent in judetul Valcea dupa ce, in urma cu o saptamana, prefectul Sebastian Fartat a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2. Inlocuitoarea lui a fost si ea confirmata pozitiv. In ultima sedinta de Guvern a fost numit insa noul subprefect.

- Prefectul judetului Prahova a emis ordin de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale pentru primarul comunei Paulesti, Tudor Sandu, care a plecat de la PSD si candideaza pentru un nou mandat sub sigla PNL. Anuntul a fost facut la doua zile dupa ce prefectul a fost criticat dur pentru…

- Prefectul județului Valcea, Sebastian Fartat, a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. El a aflat ca are COVID-19 in urma unui test efectuat la cerere. Pe parcursul zilei, in Prefectura valceana se face o ancheta epidemiologica.

- Romania a depașit pragul de 1.500 cazuri noi de persoane infectate și a inregistrat, in ultimele 24 de ore, alte 38 de decese. Premierul Ludovic Orban a spus ca nu ia decizii și nu face evaluari dupa datele dintr-o zi, declarandu-se totodata surprins. „Nu iau decizii și nu facem evaluari dupa datele…

- Proaspat uns de Guvern prefect al județului Valcea, dupa o experiența de 8 luni de subprefect, Sebastian Fartat (34 de ani) a fost prins pe picior greșit in prima sa conferința de presa, potrivit presei locale.El nu a știut sa spuna care sunt toate focarele COVID-19 din județ in condițiile…

- Premierul Ludovic Orban susține organizarea alegerilor locale in data de 27 septembrie și le amintește liderilor partidelor politice ca s-au intalnit și au convenit impreuna ziua in care vor fi organizate alegerile.”Data de 27 septembrie, data alegerilor locale, a fost stabilita de comun acord,…

- Un prefect de pe vremea lui Mihai Eminescu, „dragasenean imbogatit cvasimisterios”, a devenit subiect de presa sub penita marelui poet. Faptele de coruptie demascate par desprinse din vremurile moderne.