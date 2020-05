Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, ca Guvernului analizeaza posibilitatea tratarii pacienților cu COVID-19 asimptomatici sau cu simptome ușoare in hoteluri.Premierul Ludovic Orban susține ca tratarea pacienților cu COVID-19 fara simptome sau cu simptome ușoare in hoteluri ar permite…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca, avand in vedere modul in care romanii au respectat masurile de distantare sociala in perioada sarbatorilor de Pasti, nu este de asteptat o crestere a numarului de imbolnaviri, insa atrage atentia asupra faptului ca Romania nu a atins inca varful epidemiei si ca masurile…

- "A existat o discuție legata de condițiile de sarbatorire a Paștelui, ministrul Vela a semnat un acord cu Preafericitul Patriarh, n-am intrat intr-o analiza de detaliu, acordul mi-a fost transmis dupa semnare. Important e sa fii atent la reacții, sa acționezi. Numai cine nu muncește nu greșește”,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Digi 24, despre Acordul dintre MAI si BOR, pentru noaptea de Inviere, ca a fost o discutie, si ca nu a primit Acordul decat dupa semnare, fiind corectat, in urma reactiilor din spatiul public si a interventiei presedintelui. A existat o discutie legata de…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor care doresc sa vina in tara in perioada sarbatorilor de Pasti, sa vina doar daca au motive extrem de serioase si a atras atentia ca cei care vor veni in Romania fie vor intra in carantina, fie in izolare la domiciliu, timp de 14 zile, potrivit news.ro.Potrivit…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor care doresc sa vina in tara in perioada sarbatorilor de Pasti, sa vina doar daca au motive extrem de serioase si a atras atentia ca cei care vor veni in Romania fie vor intra in carantina, fie in izolare la domiciliu, timp de 14 zile. „In cazul in care…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor care doresc sa vina in tara in perioada sarbatorilor de Pasti, sa vina doar daca au motive extrem de serioase si a atras atentia ca cei care vor veni in Romania fie vor intra in carantina, fie in izolare la domiciliu, timp de 14 zile.

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor care doresc sa vina in tara in perioada sarbatorilor de Pasti, sa vina doar daca au motive extrem de serioase si a atras atentia ca cei care vor veni in Romania fie vor intra in carantina, fie in izolare la domiciliu, timp de